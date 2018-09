Racedirecteur Whiting vergeeft Verstappen

Max Verstappen komt weg met zijn tirade van afgelopen zondag in de Grote Prijs van Italië. Racedirecteur Charlie Whiting van de Formule 1 neemt het Verstappen niet kwalijk. ,,Ik vergeef het hem. In de hitte van de strijd kun je dergelijke opmerkingen verwachten”, liet hij weten op de website van Autosport.

De Limburger ging tekeer op de teamradio nadat de baancommissarissen hem een tijdstraf gaven van 5 seconden voor het hinderen van de Fin Valtteri Bottas. ,,Ze zijn goed bezig om het racen te vermoorden. Echt waar, dit is bullshit”, riep hij zwaar verontwaardigd.

Whiting kondigde wel aan dat hij Verstappen er nog wel op zal aanspreken. ,,Ik maak me er niet al te druk om, maar in de eerstvolgende ontmoeting met de coureurs zullen we het er wel even over hebben.”

De Nederlander kwam zondag als derde over de finish in Monza, maar door de tijdstraf werd hij als vijfde geklasseerd. Ook na herhaaldelijk bekijken van de beelden bleef de coureur van Red Bull van mening dat de straf onterecht was. ,,Ik had misschien een paar millimeter meer kunnen geven, maar Bottas kreeg genoeg ruimte”, zei hij op Ziggo Sport.