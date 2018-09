Roche en Power nieuwe helpers Dumoulin

Team Sunweb heeft de ervaren ronderenner Nicolas Roche aangetrokken. De 34-jarige Ier, nu nog in dienst van BMC, moet vooral kopman Tom Dumoulin bijstaan in de grote rondes. De ploeg heeft ook de 23-jarige Australiër Robert Power vastgelegd. Hij komt over van Mitchelton-Scott. Ook Power kan goed bergop en zal een helpende rol krijgen in de ploeg, meldde Sunweb.

Roche heeft voor één jaar getekend bij de ploeg. Hij is twintig keer van start gegaan in een grote ronde en boekte in zijn carrière tien overwinningen, waaronder twee etappes in de Ronde van Spanje. Power heeft zich tot en met 2020 verbonden aan de ploeg. Hij viel dit voorjaar op met de zesde plaats in de Strade Bianche.

Sunweb moest wel in actie komen op de rennersmarkt nadat vaste krachten Laurens ten Dam en Simon Geschke hun vertrek aankondigden. De ploeg wil ook de komende jaren inzetten op succes van Dumoulin in de grote ronden. De Limburger won vorig jaar de Ronde van Italië en eindigde dit jaar als tweede in zowel de Giro als de Tour de France.

,,Nicolas heeft niet alleen de fysieke kwaliteiten die waardevol zijn voor het team, hij brengt ook een lading ervaring mee en dat kan van cruciaal belang zijn voor zijn hulp aan onze kopmannen. Hij heeft ook de ambitie om die rol op zich te nemen”, lichtte ploegleider Marc Reef toe. ,,Power hadden we al een tijdje op de radar. Het is een renner met een grote motor en hij herstelt snel en dat zijn precies de kwaliteiten die wij zoeken”, aldus Reef.