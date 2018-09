André Greipel heeft de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De rit ging van Nuneaton naar Royal Leamington Spa over 183 kilometer. Het was de tweede ritzege voor de Duitse sprinter van Lotto-Soudal, die in de massasprint de Italiaan Sacha Modolo achter zich liet.

De Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de leider in het algemeen klassement, sprintte naar de derde plaats. De renner van BMC liep daardoor enkele seconden uit op zijn concurrenten in de strijd om de eindzege.