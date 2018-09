Woods vereerd met deelname Ryder Cup

Golficoon Tiger Woods is vereerd met zijn selectie voor het Amerikaanse team dat eind september in Parijs de strijd met Europa aangaat in de Ryder Cup. Hij ontving vanwege zijn sterke optredens in de laatste twee majors een wildcard van captain Jim Furyk. Woods ontbrak wegens rugblessures bij de vorige twee edities van de tweejaarlijkse continentale strijd. ,,Ik heb in jaren geteld zes jaar niet meegedaan, dus ik beschouw het als een buitengewone eer dat ik weer mee mag doen”, zei de veertienvoudig majorwinnaar.

De Amerikanen verdedigen hun titel van 2016, behaald op eigen bodem. Maar op Europese grond hebben de golfers uit de VS sinds 1993 niet gewonnen. Woods acht zijn team kansrijk op golfbaan Le National. ,,Dit team is jong en veel spelers zijn nog in hun twintiger jaren. Daarnaast hebben we een geweldige ervaren leider in Phil Mickelson. Het is een uitstekende mix”, aldus Woods, die zelf 42 is en in zijn zeven deelnames aan de Ryder Cup maar één keer wist te winnen (1999).

Het Amerikaanse team bestaat naast Woods en Mickelson uit wereldranglijstaanvoerder Dustin Johnson, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Patrick Reed, Webb Simpson, Jordan Spieth, Justin Thomas, Bubba Watson en Bryson DeChambeau. Furyk moet zijn twaalfde speler nog aanwijzen.

De Deense captain Thomas Bjorn heeft al acht spelers tot zijn beschikking: de Italiaan Francesco Molinari, de Engelsen Justin Rose, Tyrrell Hatton en Tommy Fleetwood, de Noord-Ier Rory McIlroy, de Spanjaard Jon Rahm, de Zweed Alex Noren en de Deen Thorbjorn Olesen zijn zeker van hun stek in het Europese team. Bjorn moet nog vier spelers kiezen.