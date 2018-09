Wielerploeg LottoNL-Jumbo heeft de ploegentijdrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Daardoor werd de Sloveen Primoz Roglic na de vijfde etappe de nieuwe leider in de achtdaagse rittenkoers. Met onder anderen ook Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn en Koen Bouwman was de Nederlandse ploeg over 14 kilometer ruim sneller dan het favoriete Quick-Step. Het verschil was 16 seconden.

Roglic nam de leiderstrui over van Patrick Bevin, de Nieuw-Zeelander van BMC.