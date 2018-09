Madison Keys simpel naar laatste vier US Open

Tennisster Madison Keys is voor het tweede jaar op rij doorgestoten tot de halve finales van de US Open. De als veertiende geplaatste Amerikaanse was met 6-4 6-3 duidelijk te sterk voor de Spaanse Carla Suarez, de nummer 30 van de plaatsingslijst.

