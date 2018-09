Tennisser Kei Nishikori heeft na een slopende vijfsetter tegen Marin Cilic de halve finale van de US Open bereikt. In een partij met wisselde kansen versloeg de Japanner in de kwartfinale de Kroaat met 2-6 6-4 7-6 (5) 4-6 6-4. Na iets meer dan vier uur spel benutte hij zijn eerste matchpoint.

De partij was een replay van de finale van 2014 in New York. Destijds won Cilic. Nishikori staat nu voor de derde keer in de halve eindstrijd van een grandslam.