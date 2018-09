Van Baarle gehavend na val

Dylan van Baarle strompelde de bus van Team Sky in, ruim een half uur nadat hij als tweede was geëindigd in de twaalfde etappe van de Vuelta. De Zuid-Hollander was kort na de finish net als etappewinnaar Alexandre Geniez ten val gekomen door een overstekende man, vermoedelijk een official. ,,Hij heeft pijn, maar ik hoorde van de dokter dat er vermoedelijk geen breuken zijn”, vertelde ploegleider Gabriel Rasch, die zijn verbazing over het incident uitsprak. ,,Ik heb de video gezien. De bewuste man liep met zijn rug naar de aanstormende renners. Hij had daar in de eerste plaats niet moeten zijn, maar zich zeker altijd met zijn gezicht naar de renners moeten richten. Het gaat om hun veiligheid.”

Van Baarle was er erger aan toe dan Geniez, die redelijk ongeschonden het erepodium betrad. ,,Het gaat vooral om kneuzingen”, meende Rasch. ,,We moeten zien hoe hij de nacht doorkomt. Hopelijk kan Dylan morgen weer starten.”