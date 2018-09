Van Baarle mist ritzege in Vuelta

Dylan van Baarle is er net niet in geslaagd de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje te winnen. De Nederlander van Sky werd in een sprint van een kopgroep van vijf verslagen door de Fransman Alexandre Geniez van AG2R. Het was een rit over 181 kilometer van Mondoñeno naar Faro de Estaca de Bares, de beroemde vuurtoren van Mañón. Beide renners kwamen meteen na de streep ten val door een onoplettende man die overstak.

De Spanjaard Jésus Herrada profiteerde van de ruime marge die het peloton toestond. De renner van Cofidis kwam zo’n twee minuten na Geniez over de finish, maar nam de leiderstrui over van de Brit Simon Yates die op ruime afstand in het peloton reed.