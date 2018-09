Volleyballers verliezen nipt van Argentinië

De Nederlandse volleyballers hebben hun voorlaatste oefenduel voor het aanstaande WK verloren. Argentinië was in Doetinchem in vijf sets te sterk voor het team van bondscoach Gido Vermeulen. De setstanden waren 13-25 25-15 25-18 18-25 en 15-13 in het voordeel van de Zuid-Amerikanen.

Oranje neemt vanaf volgende week voor het eerst sinds 2002 deel aan de wereldtitelstrijd, die dit jaar plaatsvindt in Bulgarije en Italië. Alvorens af te reizen oefent de ploeg zaterdag nogmaals tegen Argentinië, nu in Ede. Op 12 september is Canada in het Bulgaarse Ruse de eerste tegenstander in de groepsfase.