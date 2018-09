Baanrenster Vogel verlamd door dwarslaesie

De Duitse baanwielrenster Kristina Vogel is verlamd door een dwarslaesie. De tweevoudig olympisch kampioene heeft dat onthuld aan het Duitse magazine Der Spiegel. De 27-jarige Vogel raakte op 26 juni zwaargewond tijdens een training op de wielerbaan van Cottbus toen ze in volle vaart botste op een Nederlandse junior, die een staande start aan het oefenen was. ,,Het is klote, anders kun je het niet zeggen. Hoe dan ook, ik kan niet meer lopen”, aldus Vogel.

Vogel veroverde begin dit jaar bij de WK in Apeldoorn nog twee wereldtitels en voerde haar totaal daarmee op naar elf, evenveel als recordhoudster Anna Meares uit Australië. De baanrenster onderging na het ongeval meerdere operaties aan haar beschadigde wervelkolom. Ze kwam niet eerder naar buiten met de permanente gevolgen. ,,Ik wilde niet dat de mensen mij zo gewond zouden zien. Maar wat kan kan ik eraan doen? Hoe eerder ik mijn nieuwe situatie accepteer, hoe beter ik het aankan, denk ik maar.”