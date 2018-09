Bendsneyder tekent bij Nederlands team

MISANO – Motorcoureur Bo Bendsneyder heeft een contract voor twee jaar getekend bij NTS RW Racing GP, het Drentse team van eigenaar Roelof Waninge en manager Jarno Janssen. Dat houdt in dat de negentienjarige Rotterdammer in die periode opnieuw uitkomt in de Moto2-klasse.

Bendsneyder sprak bij de ondertekening van de verbintenis in Misano van ,,een geweldig moment. Ik ben veel mensen dank verschuldigd. Ik kijk ernaar uit voor de eerste keer op de NTS-machine te stappen en aan de slag te gaan voor komend seizoen.”

Waninge verklaarde: ,,Het is vanaf het begin onze doelstelling geweest om jonge Nederlandse talenten een kans te geven zich te ontwikkelen op het hoogste niveau. Door omstandigheden lukte dat niet altijd, maar de komst van Bo naar ons team geeft me toch een gevoel van trots. Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt om dit mogelijk maken. We kunnen niet anders dan tevreden zijn.”

Bendsneyder kreeg onlangs te horen dat hij moet vertrekken bij zijn huidige team Tech3. Hij is bezig aan zijn eerste seizoen in de Moto2. Bendsneyder is de enige Nederlandse coureur in de WK wegrace.