Voor Bryan en Sock was het de tweede gezamenlijke titel op een grandslam, na het eerdere succes op Wimbledon. Sock is de vervanger van Bob Bryan. De tweelingbroer van Mike kan momenteel wegens een blessure niet spelen.

De tennissers Mike Bryan en Jack Sock hebben bij de US Open in New York de titel in het dubbelspel veroverd. Het Amerikaanse duo won in de finale van de Pools/Braziliaanse combinatie Lukasz Kubot/Marcelo Melo. Dat gebeurde met de cijfers 6-3 6-1.

