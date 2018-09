Cheptegei favoriet in Dam tot Damloop

De Keniaanse atleet Joshua Cheptegei gaat zondag 23 september als grote favoriet voor de overwinning van start in de Dam tot Damloop. De Oegandees won vorig jaar zilver op de 10.000 meter op de WK in Londen en was dit jaar de snelste op de 5000 en 10.000 meter bij de Commonwealth Games in Australië.

De Belg Bashir Abdi (zilver 10.000 meter EK Berlijn) en de Ethiopiër Ayele Abshero zijn ook kandidaat voor de zege in de hardloopwedstrijd over 10 Engelse mijlen (16,09 km) van Amsterdam naar Zaandam. De Nederlandse toppers Khalid Choukoud en Michel Butter zijn ook aanwezig. In totaal doen 46.000 hardlopers mee aan de wedstrijd, meldde de organisatie.