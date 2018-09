Kelderman in vorm gaat voor de top vijf

Wilco Kelderman begint zich steeds beter te voelen in de Ronde van Spanje. De Nederlandse klassementsman van Team Sunweb verloor vrijdag in de dertiende etappe weliswaar een kleine halve minuut op Simon Yates, maar kon daarmee leven. ,,Je weet dat die topklimmers hier gewoon beter zijn. Is ook logisch, zij zijn 10 kilo lichter dan ik”, zei Kelderman die wel bijna twee minuten goed maakte op rodetruidrager Jesús Herrada.

,,De laatste klim was niet ideaal voor mij. Toch heb ik de concurrenten even kunnen testen”, legde de 27-jarige Amersfoorter uit op La Camperona. Op die klim liet hij zich even van voren zien, maar moest hij later toch toegeven op toppers als Nairo Quintana en Yates.

Kelderman steeg uiteindelijk van de zestiende naar de dertiende plaats, op 3.51 minuten van Herrada en 1.07 achter de beste Nederlander Steven Kruijswijk (negende). ,,Ik ben hier nog niet tevreden mee maar er komen nog mooie dagen aan. Er zullen de komende etappes klimmetjes komen die mij wel liggen. De Vuelta is nog lang en ik probeer door te knokken. Ik hoop op een eindklassering in de top vijf.”