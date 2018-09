Matthews verslaat Van Avermaet in Québec

Michael Matthews heeft de Grand Prix Cycliste de Québec gewonnen. De Australiër van Team Sunweb was in de sprint de beste in de Canadese eendagskoers, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. De Belgen Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven en de Nederlander Timo Roosen kwamen tekort. Matthews volgt Peter Sagan op. De Slowaak won de afgelopen twee jaar in Québec.

Vorig jaar was Van Avermaet van BMC – Racing Team ook tweede. Toen wist hij Matthews wel voor te blijven, de Australiër werd derde. Ditmaal, door het ontbreken van Sagan (die de Vuelta rijdt), lag de overwinning voor het grijpen. Matthews kwam op het goede moment op kop en bleef de concurrentie ruim voor.

De renners gaan nu door naar Montréal, waar ze zondag een vergelijkbare koers rijden. De Italiaanse wielrenner Diego Ulissi won vorig jaar.