Osaka in finale tegen haar heldin Williams

Naomi Osaka had na het bereiken van de finale van de US Open al meteen een boodschap voor haar tegenstander Serena Williams. ,,Serena, ik hou van je.” Om daarna te bekennen dat de Amerikaanse tenniskampioene haar grote idool is. ,,Het voelt onwerkelijk dat ik mijn eerst finale in een grand slam mag spelen tegen de speelster, die ik als kind adoreerde”, zei de 20-jarige Osaka, de eerste Japanse in een finale van een grand slam.

Osaka schakelde in de halve finale van het toernooi in New York de Amerikaanse Madison Keys uit. Ze won in twee sets (6-2 6-4) van de finaliste van 2017. De cijfers gaven het beeld van de wedstrijd in het Arthur Ashe Stadion niet goed weer, want Osaka moest hard werken voor de overwinning. Keys had in de partij dertien keer de kans de servicegame van de Japanse te breken, maar telkens wist Osaka het breekpunt weg te werken.

Williams daarentegen walste na een aarzelende start over Anastasia Sevastova heen: 6-3 6-0. De Letse, die onder anderen titelverdedigster Sloane Stephens had verslagen, begon sterk en nam een voorsprong van 2-0 in de eerste set. Maar de 36-jarige Williams zette de partij daarna volledig naar haar hand met gevarieerd tennis, waarbij ze opvallend vaak het net opzocht. ,,Ik weet hoe ik moet volleren. Normaal gesproken kom ik alleen naar het net om de hand van mijn tegenstander te schudden, maar tegen Osaka wist ik dat veel naar het net moest komen om een kans te maken.”

Williams gaat in de finale op jacht naar haar zevende titel in de US Open. Als ze daarin slaagt, wint ze ook haar 24e grand slam en komt ze op gelijke hoogte met de Australische recordhoudster Margaret Court. ,,Ik had dit een jaar geleden niet durven voorspellen. Toen lag ik in het ziekenhuis, vechtend voor mijn leven” zei ze, verwijzend naar ernstige complicaties bij haar zwangerschap.