Poels verslaat Alaphilippe in Groot-Brittannië

Wout Poels heeft de zesde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander van Team Sky was de beste in de koninginnenrit van de achtdaagse koers. In de slotkilometer reed hij uit het wiel van de Fransman Julian Alaphilippe. De coureur van Quick-Step mag wel de leiderstrui aantrekken. De Fransman neemt die over van de Sloveen Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo.

De zesde van de acht etappes over Britse wegen bracht het peloton van Barrow-in-Furness naar Whinlatter Pass, 168,3 kilometer verderop. Er stonden vijf gecategoriseerde beklimmingen op het schema. Een van de derde categorie en vier eerstegraads hellingen. De finishstreep was bergop getrokken.

Roglic zat in de laatste kilometers met Alaphilippe en Hugh John Carthy (Education First-Drapac) voorop en leek over goede benen te beschikken. Hij demarreerde maar zag Alaphilippe standhouden. De Franse nummer twee van het klassement (6 seconden achter Roglic) ging even later zelf en Roglic moest lossen.

Van achteren kwam plots Poels aanzetten en sloot aan bij Carthy en Alaphilippe. De Engelsman Carthy werd derde.

,,Het was belangrijk om me goed te positioneren voor de laatste klim”, zei de winnende Limburger. ,,Ik werd goed geplaatst door mijn teamgenoten en ben erg blij dat ik het kon afmaken.”

Alaphilippe won eerder al de derde etappe en zal tevreden zijn met het veroveren van de leiderstrui. De 26-jarige Fransman heeft nu 17 seconden voorsprong op de vier jaar oudere Poels. Roglic is de nummer drie op 32 tellen.

Poels: ,,Alles is vlak de laatste twee etappes dus het zal erg lastig worden om Alaphilippe nog te pakken in het eindklassement”.