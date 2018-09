Rodríguez verrast iedereen in bergrit Vuelta

De Spanjaard Óscar Rodríguez heeft zeer verrassend de dertiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Na 174,8 kilometer was de 23-jarige coureur van de bescheiden Baskische wielerploeg Euskadi de sterkste bergop in La Camperona. De Pool Rafal Majka kwam iets achter de jonge Spanjaard over de eindstreep. De Belg Dylan Teuns werd derde.

De Spanjaard Jesús Herrada, die donderdag verbaasde door het rood over te nemen van Simon Yates, verloor in de slotklim aardig wat tijd op zijn concurrenten, maar behoudt de leiding in de Vuelta. De coureur van Cofidis verloor een kleine twee minuten op de Brit Yates en de Colombiaan Nairo Quintana. Yates volgt op 1.42 minuut en Quintana staat nu derde met een achterstand van 1.50. Ploeggenoot van de Colombiaan Alejandro Valverde is een plaats gezakt en staat nu vierde. Steven Kruijswijk is negende, op 2.44.

Op een zeer steil stuk (15 procent) van de laatste klim sloeg Majka van BORA-Hansgrohe toe. De Pool was onderdeel van een grote kopgroep (28 man) waar ook Bauke Mollema en Jetse Bol deel van uitmaakten. Teuns (BMC – Racing Team) kwam later aansluiten. Het tweetal leek voor de dagzege te gaan strijden toen plots Rodríguez kwam aanzetten.

De Spanjaard ging ‘erop en erover’ en boekte zijn grootste overwinning uit zijn nog prille wielerloopbaan.

Zaterdag zal de veertiende etappe wederom boven op een berg eindigen, in Les Praeres. In totaal staan er vijf gecategoriseerde beklimmingen op het programma (drie van de eerste categorie). Ook zondag wordt er geklommen, waarna het peloton maandag kan bijkomen op de rustdag.