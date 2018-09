Vuelta-organisatie zegt sorry tegen Van Baarle

De organisatie van de Ronde van Spanje heeft vrijdag excuses gemaakt aan de Nederlander Dylan van Baarle. De coureur van Team Sky werd donderdag bij de twaalfde etappe tweede en kwam na de finish ten val door een overstekende official. Ook ritwinnaar Alexander Geniez viel. Van Baarle hield er een pijnlijke lies aan over. De Fransman Geniez had snijwonden op zijn rechterheup en elleboog en een kneuzing bij zijn rechterribben.

,,We wensen ze een spoedig herstel en alle goeds voor de rest van de Vuelta”, aldus de organisatie in een korte verklaring.

Van Baarle was niet te spreken over de official die dacht op tijd aan de andere kant van de weg te zijn. ,,Wat een idioot”, zei de Zuid-Hollander donderdag die op dat moment meer baalde van het incident dan van het missen van de etappewinst.

De betrokken official excuseerde zich naderhand nog wel. De Vuelta-organisatie volgde een dag later.