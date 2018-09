Djokovic wint van Nishikori en staat in finale

Novak Djokovic staat voor de achtste keer in de finale van de US Open. De Serviër versloeg in het Arthur Ashe-stadion in New York de Japanse tennisser Kei Nishikori in drie sets: 6-3 6-4 6-2.

Nishikori weerde zich kranig tegen de tweevoudig winnaar van het grandslamtoernooi, maar de als 21e geplaatste Japanner was gewoonweg niet opgewassen tegen het spel van Djokovic. De Serviër stapte na 2 uur en 22 minuten spelen als winnaar van de baan. De nummer zes van de plaatsingslijst treft in de finale Juan Martin del Potro. De Argentijn won zijn halve finale van de Spanjaard Rafael Nadal, die na twee sets opgaf vanwege een knieblessure.

Een jaar geleden zat Djokovic nog aan de kant met een slepende elleboogblessure, een frustrerende tijd. ,,Ik ben altijd blijven geloven dat ik terug kon komen op mijn oude niveau”, vertelde Djokovic. ,,En ik denk ook dat die zes maanden zonder tennis ervoor hebben gezorgd dat ik hernieuwde motivatie en inspiratie kon vinden, dat mijn batterijen weer opgeladen waren.” Djokovic beëindigde een periode van ruim een jaar zonder toernooiwinst met een comeback op het allerhoogste niveau: de winst op Wimbledon afgelopen zomer. Het was zijn dertiende grandslamtitel na een optreden dat de indruk wekte dat er nog meer zullen volgen.

Dat kan zondag al gebeuren als Del Potro zijn tegenstander is en hij bij winst veertienvoudig grandslamwinnaar Pete Sampras evenaart. Alleen Roger Federer (20) en Rafael Nadal (17) hebben meer grandslamtitels achter hun naam. Ook kan Djokovic voor de derde keer in zijn loopbaan in één jaar Wimbledon en de US Open winnen. ,,Het zijn de hoogtepunten van onze sport, de grandslams. Het is de plaats waar je goed wilt zijn.”