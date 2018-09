Hassan wint 3000 meter in Nederlands record

Sifan Hassan heeft tijdens de Continental Cup in Ostrava de 3000 meter gewonnen. De langeafstandloopster noteerde 8.27,50 en dat betekende een Nederlands record.

Hassan was aanzienlijk sneller dan de Afrikaanse loopsters Senbere Teferi (8.32,49) en Hellen Obiri (8.36,20), respectievelijk afkomstig uit Ethiopië en Kenia.

Van de acht atleten viel er telkens een af en daarom finishten slechts vier atleten. De Duitse Konstanze Klosterhalfen werd vierde.

De Continental Cup is een vierjaarlijkse wedstrijd over twee dagen tussen de continenten Europa, Afrika, Amerika en Azië/Oceanië. Op elk onderdeel doen twee atleten per continent mee.