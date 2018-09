Nadal: moeilijk afscheid

Rafael Nadal moest zich in de halve finales van de US Open noodgedwongen gewonnen geven. Nadat de Argentijn Juan Martin del Potro al twee sets had gewonnen was het genoeg voor de met een pijn vertrokken gezicht tennissende nummer één van de wereld. ,,Het was heel moeilijk voor me om voortijdig van de baan te stappen, maar het ging eenvoudigweg niet meer”, verklaarde Spanjaard, die daarmee de kans op een achttiende grandslamtitel zag vervliegen.

Nadal had te veel last van een pijnlijke knie. ,,Het was geen tenniswedstrijd meer op het laatst. Er was nog maar één speler die tenniste, de ander stond er alleen nog maar”, keek hij terug op de partij tegen de nummer drie van de plaatsingslijst. Nadal had het vanaf de start moeilijk, al leidde hij na zeven games nog met 4-3. Er volgde een eerste medische time-out waarbij Nadal zijn rechterknie liet inpakken. De set ging na een tiebreak verloren. Vroeg in de tweede set volgde een nieuwe behandeling, nieuwe tape ook en later nog een massage. Nadal verbeet de pijn totdat Del Potro de tweede set in 6-2 besliste.

,,Het is een fantastisch jaar tot nu”, zei Nadal, in het voorjaar nog winnaar op Roland Garros. ,,Ik heb vier partijen verloren, in twee daarvan moest ik opgeven. Helaas beide keren in grandslams, frustrerend.”