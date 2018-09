Van Baarle niet meer van start in Vuelta

Dylan van Baarle gaat zaterdag niet meer van start in de veertiende etappe van de Ronde van Spanje. De Nederlander van Team Sky heeft nog te veel last van de verwondingen die hij opliep bij een val meteen na afloop van de twaalfde etappe. Van Baarle kwam net als etappewinnaar Alexandre Geniez ten val door een onoplettende official die overstak net nadat de renners de finish waren gepasseerd.

Van Baarle beĆ«indigde met de nodige moeite de dertiende etappe, een zware bergrit, maar bleek zaterdag niet fit genoeg om opnieuw op de fiets te stappen. ,,Dylan voelde zich erg stijf vanochtend en is niet meer in staat om verder te gaan”, zei teamarts Neil Heron. ,,Hij wordt nu nader onderzocht. Hij heeft in ieder geval een bloeduitstorting in zijn lies omdat hij op zijn stuur terecht kwam. Om die pijn te verlichten nam hij op de fiets een andere houding aan waardoor er elders weer klachten zijn ontstaan, met name in de bilspieren.”

Van Baarle was uiteraard teleurgesteld. ,,Ik had gehoopt dat behandeling de klachten zou doen verminderen, maar vanochtend was de pijn nog net zo hevig. Lopen gaat al moeilijk, op deze manier heeft verder gaan geen zin”, meldde de Nederlands kampioen tijdrijden op de website van zijn ploeg. ,,Het is jammer, maar ik moet nu vooral vooruitkijken. Door een dag niet te fietsen zal ik me hopelijk al iets beter voelen.”