Yates na ritzege weer leider in Vuelta

De Brit Simon Yates heeft de veertiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was opnieuw een zware bergrit, over 171 kilometer met vijf beklimmingen. De aankomst was op de bijzonder steile Alto Les Praeres waar Yates er in de slotkilometer vandoor ging. De coureur van Mitchelton-Scott nam de rode leiderstrui weer over van de Spanjaard Jesús Herrada.

Op enkele seconden van Yates werd de Colombiaan Ángel López tweede, voor de Spanjaard Alejandro Valverde. Steven Kruijswijk, de eerste aanvaller op de slotklim, finishte als zesde op 11 seconden van de ritwinnaar. De kopman van LottoNL-Jumbo klom naar de vijfde plaats in het klassement.

Zondag volgt opnieuw een zware bergrit met aankomst bij de Lagos de Covadonga.

De Pool Michal Kwiatkowski gaf na 6 kilometer de aanzet voor de ontsnapping die een serieus karakter kreeg toen vijf renners onder wie de Belg Thomas De Gendt en toekomstig Sunweb-renner Nicolás Roche aansloten. Veel ruimte kreeg de kopgroep, met Kwiatkowski als hoogst gerangschikte renner, niet. Op de Alto de Mozqueta, de tweede van drie cols van de eerste categorie, was de marge zo’n 2 minuten. De Gendt verloor de aansluiting na materiaalpech. Er bleef een drietal over dat echter ook geen stand hield tegen de aanstormende klimmers. Kwiatkowski was de laatste die werd ingerekend door de groep, waaruit rodetruidrager Herrada al lang had moeten lossen. Dat gebeurde pas kort voor de ongelooflijk zware slotklim, 4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 13,6 procent.

Kruijswijk was de eerste aanvaller op de in de Vuelta debuterende berg. Hij werd weer bijgehaald waarna de Colombianen Nairo Quintana en López probeerden weg te komen. Met stukken waar het stijgingspercentage boven de 25 procent kwam, namen ze even afstand, maar het was Yates die de beslissende versnelling had. In de Ronde van Italië leek hij eerder dit jaar op weg naar de eindzege tot een inzinking hem weg deed vallen uit de top van het klassement. In het klassement heeft Yates nu 20 seconden voorsprong op Valverde en 23 op Quintana. Kruijswijk staat op 1.23. Wilco Kelderman, vijftiende in de rituitslag, staat nu twaalfde.