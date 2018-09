Yates: nu verdien ik de rode trui echt

Simon Yates heroverde zaterdag de rode leiderstrui in de Ronde van Spanje. De Brit was in de veertiende etappe, een zware bergrit naar Nava, net wat beter dan zijn belangrijkste concurrenten.

,,Ik koos precies het juiste moment en keek niet meer om totdat het weer iets minder steil bergop ging”, aldus Yates. ,,Toen zag ik dat ik best wel een grote voorsprong had en heb ik doorgetrapt tot de eindstreep.”

Yates heeft nu in het algemeen klassement een voorsprong van 20 seconden op de Spanjaard Alejandro Valverde. ,,Ik ben veel blijer dan toen ik de eerste keer de rode trui in handen kreeg. Nu verdien ik ‘m echt.”

Valverde misrekende zich, zei hij. ,,Het is een schande dat ik de klim niet heel goed kende. Ik dacht dat het slotstuk veel zwaarder was. Daar had ik juist de druk op willen voeren en mijn slag willen slaan.”