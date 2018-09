Dovizioso wint MotoGP in San Marino

De Italiaanse wegracer Andrea Dovizioso heeft de Grote Prijs van San Marino in de MotoGP gewonnen. Het was de derde seizoenszege voor de coureur van Ducati, die verreweg de snelste was op het circuit van Misano. De Spanjaard Marc Márquez (Honda) finishte als tweede en verstevigde zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. De Brit Cal Crutchlow (Honda) kwam als derde langs de geblokte vlag.

Jorge Lorenzo was de pechvogel van de race. De Spanjaard startte van poleposition op zijn Ducati, maar zag zijn teamgenoot Dovizioso na enkele ronden al voorbij komen. De oud-wereldkampioen hield daarna lang stand op de tweede plaats en duelleerde met Márquez. Op twee ronden voor het einde verloor hij de controle over zijn machine en gleed onderuit. Márquez bleef overeind en zette een volgende stap naar een nieuwe wereldtitel. Zijn grootste bedreiger, Valentino Rossi, arriveerde als zevende en zag de kloof naar Márquez groter worden.