Matthews wint ook in Montréal

De Australische wielrenner Michael Matthews heeft ook de Grand Prix van Montréal op zijn naam geschreven. De coureur van Team Sunweb zegevierde dankzij een machtige eindsprint. Hij wist in de laatste meters de Italiaan Sonny Colbrelli nog te passeren. De Belg Greg Van Avermaet eindigde als derde. Timo Roosen (LottoNL-Jumbo) kwam als eerste Nederlander als vijfde over de streep.

Afgelopen vrijdag ging de winst in de Grand Prix van Québec eveneens naar Matthews, die opvallend genoeg niet voor de komende WK in Innsbruck is geselecteerd.