Medaille voor Heemskerk en Kromowidjojo

Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Kazan zijn Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo op het podium beland van de 100 vrije slag. Het Nederlandse duo was echter niet opgewassen tegen veelvoudig wereldkampioene Sarah Sjöström. De Zweedse tikte aan in een tijd van 52,99 seconden. Heemskerk pakte zilver met 53,63, gevolgd door Kromowidjojo op de derde plek (53,71). Landgenote Kim Busch belandde met 55,28 op de vierde plaats.

Sjöström won eveneens de snelste op de 100 meter vlinderslag. Kromowidjojo eindigde als vierde, Busch werd vijfde. Kyle Stolk eindigde als derde op de 200 meter vrij (1.49,67).

Kira Toussaint moest op de 200 meter rugslag genoegen nemen met de vierde plek. Ze won eerder in Kazan de 50 meter rugslag en de 100 meter rugslag. Op die laatste afstand zwom ze met 59,80 een Nederlands record.

De gemengde Nederlandse estafetteploeg, bestaande uit Toussaint, Arno Kamminga, Mathys Goosen en Heemskerk, zorgde voor goud op de 4×100 meter wisselslag. Het viertal zegevierde in een tijd van 3.46,10.

Heemskerk keek tevreden terug op de driedaagse in Rusland. ,,Ik heb echt een lekker toernooi gehad. Na de EK in Glasgow ben ik wel op vakantie gegaan waarin ik op een andere manier actief ben gebleven om de conditie op peil te houden.”

De wereldbeker gaat vanaf komende donderdag verder in Doha.