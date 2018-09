Pinot ritwinnaar op Lagos de Covadonga

De Fransman Thibaut Pinot heeft de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Het was de derde opeenvolgende zware bergrit met aankomst bij de Lagos de Covadonga, hooggelegen bergmeren in Noord-Spanje. De renner van Groupama-FDJ kwam alleen aan, op een kleine halve minuut gevolgd door de Colombiaan Miguel Ángel López. De Brit Simon Yates werd derde. De kopman van Mitchelton-Scott bleef zo leider in de Vuelta. Steven Kruijswijk finishte als vijfde, Wilco Kelderman moest zo’n 4 minuten toegeven.

Yates, die zaterdag de veertiende etappe won en de leiderstrui heroverde, houdt in het klassement de Spanjaard Alejandro Valverde 26 seconden achter zich. Diens Colombiaanse teamgenoot Nairo Quintana staat derde op 33 tellen. Kruijswijk, vijfde in het klassement, heeft een achterstand op de leider van 1.29. Maandag is de tweede rustdag , daarna volgt een individuele tijdrit over 32 kilometer.

Pinot, die al ritten won in Tour (2) en Giro, was verguld met zijn eerste ritzege in de Vuelta. ,,Ik wist dat ze niet achter me zouden jagen”, keek hij terug op zijn aanval, zo’n 6 kilometer voor de finish. ,,Toen ik 15 seconden had kreeg ik het gevoel dat ze me niet meer zouden terugpakken. Ik wilde zo graag ook hier een etappe winnen.”

Aan het spektakel op weg naar Lagos de Covadonga was een ontsnapping vooraf gegaan met twaalf renners onder wie Bauke Mollema, de Amerikaan Ben King – beiden vaste klanten in lange vluchten – Danny van Poppel en George Bennett namens LottoNL-Jumbo en toekomstig Sunweb-renner Nicolás Roche. Mollema joeg op punten voor de bergprijs en kwam bij de eerste doorkomst op de Mirador del Fito als eerste boven. De tweede keer ging King hem voor. Het verschil met de groep favorieten bleef klein, met dank aan Astana (López) dat het tempo hoog hield.

Kort voor de slotklim probeerde de Spanjaard Ivan García Cortina het nog alleen, maar eenmaal op weg omhoog was het snel gebeurd met de laatste vluchter en ontbrandde de strijd tussen de beste klimmers. Pinot koos het juiste moment, met dank ook aan zijn achterstand (2.46) in het klassement. De top drie voerde een onbesliste strijd achter hem.