Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor het eerst in haar loopbaan de US Open gewonnen. De nummer één van de wereld won in de eindstrijd van haar Japanse rivale Yui Kamiji. De Groot zegevierde in twee sets: 6-2 6-3. Daarmee nam de speelster uit Woerden in New York revanche voor haar nederlaag vorig jaar in de finale tegen Kamiji.

