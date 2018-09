Schippers tweede op 200 meter Continental Cup

Dafne Schippers is bij de Continental Cup in de Tsjechische stad Ostrava naar de tweede plaats gesneld op de 200 meter. De Nederlandse wereldkampioene op deze afstand lag tot enkele meters voor de finish nog vooraan, maar zag Shaunae Miller-Uibo alsnog voorbijflitsen. De atlete uit de Bahama’s won in 22,16, Schippers noteerde 22,28. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou werd derde in 22,61.

Schippers kwam zaterdag voor het Europese team uit op de 100 meter. Op die afstand eindigde ze als vierde in 11,23. Ta Lou won in 11,14. De Utrechtse behaalde deze zomer op de EK in Berlijn brons op de 100 meter, zilver op de 200 meter en eveneens zilver met de estafetteploeg op de 4×100 meter.

De Continental Cup is een vierjaarlijkse wedstrijd over twee dagen tussen de continenten Europa, Afrika, Amerika en Azië/Oceanië. Op elk onderdeel doen twee atleten per continent mee.