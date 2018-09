Serena snapt niets van besluit scheidsrechter

Serena Williams snapt niets van het besluit van de scheidsrechter om haar een game af te pakken en zegt dat ze niet wist dat ze gecoacht werd. Ze snapt ook niet waarom haar trainer Patrick Mouratoglou wel heeft gezegd dat hij haar instructies gaf tijdens de finale van US Open. Daarin won Naomi Osaka in twee sets.

,,Ik heb net Patrick een bericht gestuurd, in de zin van: ‘waar heb jij het over?”’, zei Williams na afloop van de wedstrijd. ,,Ik probeer erachter te komen waarom hij dat zou zeggen.”

Mouratoglou had daarvoor op de televisie al verklaard dat hij zijn pupil instructies had gegeven. ,,Als ik heel eerlijk ben, was ik aan het coachen. Ik denk niet dat ze naar me keek.” Ook zei Mouratoglou dat de coach van Osaka hetzelfde deed.

Williams kreeg tijdens de wedstrijd twee waarschuwingen, onder meer voor coaching op de baan, waardoor ze een punt verloor. De Amerikaanse schoot daarop uit haar slof tegen scheidsrechter Carlos Ramos. ,,Je bent een dief”, zei ze, waarna ze ook haar derde waarschuwing kreeg. Daardoor verloor ze ook een game.

Williams blijft erbij dat Ramos haar onrecht heeft aangedaan. ,,Ik sta hier versteld van”, zei ze. Volgens haar hebben mannen nooit een game verloren voor een dergelijke opmerking. ,,Ik vecht hier voor vrouwenrechten en voor vrouwengelijkheid en voor allerlei dingen. Dat ik ‘dief’ zeg en dat hij een game afpakt, gaf me het gevoel dat het een seksistische opmerking was.”

Tijdens een emotionele huldiging werd de toernooiofficial uitgejouwd door het publiek. Williams riep de fans op daarmee te stoppen en juist te juichen voor de zege van Osaka.