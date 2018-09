Thomas drie jaar langer bij Sky

Geraint Thomas heeft zijn contract bij Team Sky met drie jaar verlengd. Kort nadat de renner via Twitter (,,Nog eens drie jaar, Dave @TeamSky”) het nieuws had verspreid, volgde de officiële bevestiging van de ploeg. De 32-jarige Tourwinnaar staat nu tot aan het einde van 2021 onder contract bij Sky waarvoor hij al sinds de oprichting in 2010 uitkomt.

Het was lang onzeker of Thomas bij Sky zou blijven waar hij in de grote rondes met ook zijn landgenoot Chris Froome in de ploeg niet per se altijd de kopman is. ,,Ik ben blij dat het rond is en dat ik door kan bij de ploeg. Ik heb er zo veel meegemaakt en de laatste maanden was het echt een gekkenhuis”, liet Thomas op de website van de ploeg weten. ,,Ik zit hier goed op mijn plek en kijk uit naar wat er nog gaat komen. De ploeg voelt als een grote familie. Ik ken de bazen (onder wie Dave Brailsford) al sinds mijn zeventiende. Het is fijn met hen te blijven werken.”