Unieke trilogie handboogschutter Schloesser

De Nederlandse handboogschutter Mike Schloesser heeft in Italië een unieke trilogie op zijn naam gebracht. De 24-jarige Limburger veroverde in Cortina de wereldtitel op de velddiscipline (compound). Hij pakte eerder dit jaar ook al WK-goud indoor. De outdoortitel haalde Schloesser in 2013 binnen. Hij is volgens de mondiale bond de eerste handboogschutter die deze drie wereldtitels nu op zijn erelijst heeft staan.

De velddiscipline wijkt af van het handboogschieten indoor en outdoor. De schutters werken een parcours af, meestal in een bosrijk en/of heuvelachtig gebied. Geen enkel doel is hetzelfde.