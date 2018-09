US Open verdedigt umpire Ramos

Umpire Carlos Ramos heeft volgens de regels gehandeld bij het straffen van Serena Williams in de tennisfinale van de US Open. Dat verklaarde de organisatie na de turbulente partij, die de Japanse Naomi Osaka won met 6-2 6-4. Williams kreeg in de tweede set drie waarschuwingen met als gevolg dat ze een game verloor.

De US Open gaf aan dat de zesvoudig winnares van de grand slam in New York de eerste waarschuwing kreeg in de tweede game van de tweede set. De umpire constateerde dat coach Patrick Mouratoglou zijn pupil Williams aanwijzingen gaf. De tweede waarschuwing volgde toen Williams in de vijfde game met haar racket smeet. Waarschuwing drie volgde kort daarna omdat Williams, die ontkende dat ze was gecoacht en daar zeer verbolgen over was, Ramos beledigde en hem een dief noemde.

De US Open gaf aan dat het besluit van umpire Ramos onherroepelijk was en niet meer terug te draaien.