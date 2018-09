Djokovic mist Sampras na triomf in New York

Novak Djokovic kwam met zijn derde triomf bij de US Open in New York op veertien grandslamtitels, evenveel als de Amerikaanse oud-tennisser Pete Sampras. ,,Hij is mijn idool, jammer dat hij hier nu niet is. Ik zal hem echter snel wel weer zien, denk ik. Ik houd van hem”, sprak de Serviër glunderend na zijn zege in de finale tegen de Argentijn Juan Martin del Potro.

Djokovic was door een kwetsuur aan zijn elleboog vorig jaar en dit jaar langdurig uit de roulatie. In februari 2018 onderging hij een operatie. ,,Sindsdien weet ik pas goed wat Juan Martin allemaal heeft doorgemaakt”, doelde hij op de vele polsblessures die de Zuid-Amerikaan langdurig aan de kant hielden. ,,Ik heb van mijn inactieve periode veel geleerd. Als het niet loopt in je leven, als het niet werkt en je krijgt met veel tegenslag te kampen, moet je blijven knokken om het beste uit jezelf te halen. Kijk naar Juan Martin. Hij is er ook altijd in blijven geloven en nu speelt hij weer grandslamfinales.”

Del Potro won in 2009 de titel in New York. Daarna haalde hij, vooral door het aanhoudende blessureleed, nooit meer de finale van een grandslamtoernooi. ,,Ik ben trots dat ik hier nu weer sta na negen jaar”, liet hij tijdens zijn huldiging weten. ,,Ik heb in de afgelopen jaren veel gebreken moeten overwinnen. Ik heb er alles aan gedaan terug te komen. De US Open is mijn favoriete toernooi. Ik ben heel blij dat ik hier weer ben.”

Del Potro deelde op zijn beurt complimenten uit aan Djokovic. ,,Hij is een geweldige speler en één van mijn vrienden op de Tour. Ik zie hem altijd graag titels winnen. Helaas ging het nu ten koste van mij.”