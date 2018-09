Huck al weer weg als bondscoach baanploeg

Bill Huck is per direct opgestapt als bondscoach van de Nederlandse baanwielrenners. Daaraan liggen privéredenen ten grondslag, laat wielerbond KNWU weten. De Duitser was pas een jaar in dienst, daarvoor trainde hij de sprintselectie van de Amerikaanse bond. Ook in Nederland had hij de sprinters onder zijn hoede. Assistent Hugo Haak neemt voorlopig zijn taken waar.

,,Met het vertrek van Bill ontstaat er een lastige situatie”, erkent directeur Thorwald Veneberg van de KNWU. Over minder dan twee jaar zijn de Olympische Spelen van Tokio en Huck had een aantal medaillekandidaten onder zijn hoede. ,,Hugo neemt voorlopig de taken van Bill over tot er een structurele oplossing is gevonden.” Veneberg is druk want hij moet ook nog een nieuwe bondscoach voor de wegrenners benoemen, een functie die hij tot de WK eind deze maand nog zelf vervult.