ITF verdedigt umpire in rel Williams

De internationale tennisfederatie ITF heeft umpire Carlos Ramos nadrukkelijk in bescherming genomen. De scheidsrechter werd door Serena Williams voor dief en leugenaar uitgemaakt tijdens de finale van de US Open, die de Amerikaanse verloor van de Japanse Naomi Osaka. Ramos deelde Williams drie waarschuwingen uit en bracht haar een game in mindering, tot grote woede van de speelster.

,,Carlos Ramos is een van de meest ervaren en gerespecteerde umpires in het tennis. Zijn beslissingen waren geheel volgens de regels”, meldt de ITF in een verklaring. ,,Het is begrijpelijk dat dit betreurenswaardige incident een debat uitlokt, maar het is ook belangrijk te weten dat Carlos Ramos zijn taken professioneel, integer en volgens het boekje heeft uitgevoerd.”

Williams vond dat Ramos haar groot onrecht aandeed door een game af te pakken. Volgens haar was dat zelfs seksistisch, want hij zou dat nooit hebben gedaan als zij een man was geweest. ,,Ik vecht hier voor vrouwenrechten en voor vrouwengelijkheid”, zei de 23-voudig grandslamwinnares na de finale.