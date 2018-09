Kruijswijk gelooft niet in wonderen

De realist Steven Kruijswijk lachte maar om het toeval dat hij zijn tweede rustdag in de Ronde van Spanje doorbrengt in een hotel met de naam Milagros. Oftewel: wonderen. De kopman van LottoNL-Jumbo kon er maandagmiddag weinig mee, en geloofde al helemaal niet dat hij in de tijdrit van dinsdag een mirakel zal verrichten. ,,Als ik een heel goede dag heb, kan ik wat tijd terugpakken op de mannen die voor me staan. Maar iedereen in de top van het klassement kan een degelijke tijdrit rijden. De verschillen gaan heus niet zo groot zijn’’, zo temperde Kruijswijk alle hoge verwachtingen.

De Brabander staat er prima voor (vijfde plek), met nog een week waarin nog genoeg lastige hindernissen opdoemen. Hij heeft een achterstand van 1.29 minuten op klassementsleider Simon Yates, terwijl de nummer drie in de ranking (Nairo Quintana) 56 tellen voor hem bivakkeert.