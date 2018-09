Matthews stijgt met stip in WorldTour

Wielrenner Michael Matthews heeft een sprong gemaakt in het klassement van de UCI WorldTour. De Australier van Team Sunweb won afgelopen weekeinde zowel de GP Quebec als de GP Montreal. Daardoor klom hij in de individuele ranking van de negende naar de vierde plaats. De Slowaak Peter Sagan, de regerend wereldkampioen, voert de ranglijst aan. Tourwinnaar Geraint Thomas uit Groot-Brittannië staat tweede, de Belg Greg Van Avermaet is derde.

Eerste Nederlander op de lijst is Tom Dumoulin. De Limburger van Sunweb zakte een plaatsje en is nu de nummer acht. Niki Terpstra staat zeventiende.