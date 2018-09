Ook Kerber zeker van WTA Finals

In navolging van de Roemeense nummer één van de wereld Simona Halep heeft Angelique Kerber zich vroegtijdig verzekerd van deelname aan de lucratieve WTA Finals eind oktober in Singapore. De Duitse tennisster had aan haar plaats in de derde ronde van de US Open in New York voldoende om zich voor de vijfde keer te plaatsen voor het afsluitende toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen. Kerber won eerder dit jaar de titel op Wimbledon.

Op de ranglijst van dit jaar zakte Kiki Bertens van de zevende naar de achtste plek. Die klassering is vooralsnog goed voor deelname aan de WTA Finals. Bertens werd in de derde ronde van de US Open uitgeschakeld.

De Japanse Naomi Osaka, die in New York verrassend de titel veroverde, steeg in de zogenoemde ‘Porsche Race’ van de vijftiende naar de vierde plek.