Wielrenster Moolman naar ploeg Vos

De wielerploeg rond Marianne Vos, die volgend jaar als CCC door het leven gaat, heeft de eerste internationale versterking binnen. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio komt volgend jaar uit voor het team dat nu nog WaowDeals Pro Cycling heet. Vorige week werd bekend dat het Poolse CCC niet alleen als sponsor van een WorldTourteam gaat opereren, maar ook in het vrouwenpeloton met een ploeg begint. Teammanager Eric van den Boom kondigde toen al versterkingen aan.

Moolman is momenteel de nummer 4 op de wereldranglijst. De 32-jarige renster maakte de afgelopen jaren deel uit van de ploeg Cervélo-Bigla waarvoor ze met name vorig jaar erg succesvol was. ,,Na vier mooie jaren bij mijn huidige ploeg ben ik klaar voor een volgende stap. Ik hoop dat ik me bij CCC kan verbeteren en nog meer koersen kan winnen”, zegt Moolman, die dit jaar tweede werd in de Waalse Pijl achter Anna van der Breggen en diezelfde positie bezette in de Ronde van Italië achter Annemiek van Vleuten. Bij CCC krijgt ze behalve Marianne Vos onder anderen Jeanne Korevaar, Riejanne Markus, Pauliena Rooijakkers en Sabrina Stultiens als ploeggenoot.