Kruijswijk stijgt in Vuelta naar derde plek

Wielrenner Steven Kruijswijk is door een sterke tijdrit gestegen naar de derde plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Spanje. De kopman van Lotto-NLJumbo werd vierde in de race tegen de klok over 32 kilometer, waarmee hij de beste van de klassementsrenners was. De Brit Simon Yates behield de leiderstrui. De ritwinst ging naar Rohan Dennis. De Australiër won eerder ook de proloog.

Na de zestiende etappe heeft Kruijswijk een achterstand van 52 seconden op Yates. Hij ging in de algehele rangschikking de Colombianen Nairo Quintana en Miguel Ángel Lopez voorbij. De Spanjaard Alejandro Valverde is tweede, op 33 seconden. Er zijn nog vijf ritten te gaan in de Vuelta. Wilco Kelderman, zeventiende in de rit, is twaalfde op ruim zeven minuten.

Kruijswijk ging furieus van start en was na het eerste meetpunt, na tien kilometer, zelfs 5 seconden sneller dan Dennis. Het verval bleef daarna beperkt. Na zo’n 21 kilometer had hij een achterstand van 24 seconden op de Australische specialist, aan de finish was het verschil 51 seconden. Tussen Dennis en Kruijswijk in werd de Amerikaan Joey Rosskopf tweede en de Spanjaard Jonathan Castraviejo derde. Beiden waren een seconde sneller dan Kruijswijk.

Woensdag gaat de volgende rit over 157 kilometer, met start in Getxo en aankomst in Balcon de Bizkaia.