Räikkönen verruilt Ferrari voor Sauber

Autocoureur Kimi Räikkönen stopt na dit seizoen bij Ferrari, maar de 38-jarige Fin blijft actief in de Formule 1. Hij heeft voor twee jaar getekend bij de beduidend kleinere renstal Sauber. Charles Leclerc neemt in 2019 het stoeltje van Räikkönen bij Ferrari over. De talentvolle Monegask rijdt dit seizoen voor Sauber.

Räikkönen veroverde in 2007 de wereldtitel voor Ferrari. Hij reed meer dan 280 grands prix en won er twintig. De Fin is ook de laatste coureur die Ferrari de wereldtitel bezorgde. Dit jaar eindigde hij al drie keer als tweede en zes keer als derde.

In de koningsklasse gonsde het al vanaf het begin van het seizoen over een naderend einde van Räikkönen bij de Italiaanse renstal, maar het overlijden van Ferrari-baas Sergio Marchionne in juli leek de komst van Leclerc te dwarsbomen. De nieuwe baas Louis Camilleri wilde liever Räikkönen behouden, vooral ook omdat de Fin goed presteert. Ferrari koos uiteindelijk toch voor een stoeltjeswissel. Leclerc is in 2019 de teamgenoot van Sebastian Vettel.

,,Het voelt heel erg goed om terug te keren bij het team waar het allemaal begon”, schrijft Räikkönen op Instagram. Hij debuteerde in 2001 in de Formule 1 voor de Zwitserse renstal Sauber. Hij reed daarna vijf jaar voor McLaren om in 2007 de overstap naar Ferrari te bekronen met de wereldtitel. Hij keerde na een uitstapje van twee jaar in de rallysport in 2012 terug in de Formule 1 bij Lotus, om vanaf 2014 weer in de rode bolide te stappen.

De 20-jarige Leclerc is bezig aan zijn eerste racejaar in de Formule 1. Zijn beste resultaat is de zesde plaats in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. ,,Dromen komen soms echt uit. Ik ben Ferrari eeuwig dankbaar voor deze kans”, aldus Leclerc.

De bezetting van de drie topteams in de Formule 1 is nu rond voor 2019. Al eerder was bekend dat Mercedes ook volgend jaar rijdt met de Brit Lewis Hamilton en de Fin Valtteri Bottas. Max Verstappen krijgt met de Fransman Pierre Gasly een nieuwe teamgenoot bij Red Bull.