Roekeloze Fenati stopt met motorsport

De Italiaanse wegracer Romano Fenati trekt zich helemaal terug uit de motorsport. Hij kwam afgelopen weekeinde in opspraak door een levensgevaarlijke actie. Fenati duwde tijdens de Grote Prijs van San Marino de remhendel in van een andere coureur. Hij deed dat op een recht stuk bij een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.

De roekeloze actie leidde tot woedende reacties in de motorsport. De internationale federatie FIM schorste de Italiaan voor twee grands prix, maar zijn huidige team Marinelli-Snipers ontsloeg hem per direct en ook zijn toekomstige team MV Agusta verscheurde zijn contract voor 2019.

Fenati verontschuldigde zich maandag voor zijn daad en besloot dinsdag maar helemaal een punt achter zijn racecarrière te zetten. De 22-jarige coureur vertelde de Italiaanse krant La Repubblica dat hij voorlopig in de ijzerwarenwinkel van zijn opa gaat werken.