Sunweb haalt twee beloftenkampioenen

De Zwitserse wielrenner Marc Hirschi en de Deen Casper Pedersen rijden vanaf komend seizoen voor Team Sunweb. Beiden hebben een driejarig contract getekend bij de ploeg uit de WorldTour. Hirschi (20) is afkomstig uit de eigen opleidingsploeg, Pedersen (22) kwam dit jaar uit voor Aqua Blue Sport. Vorig jaar won hij de wegrace bij de Europese kampioenschappen voor beloften en een rit in de Ronde van Denemarken.

Hirschi werd dit jaar de opvolger van Pedersen als Europees wegkampioen bij de beloften. Hij heeft zich volgens de ploeg op alle terreinen onderscheiden met ritzeges in de Istrian Spring Trophy, Grand Prix Priessnitz Spa en de Tour Alsace. Van Pedersen wordt in de toekomst een rol verwacht met name in de Vlaamse klassiekers en als onderdeel van de zogenoemde sprinttrein.