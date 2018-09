Van der Poel last korte rustpauze in

Wielrenner Mathieu van der Poel last na een drukke zomer een korte rustpauze in. Daardoor verschijnt de Nederlandse allrounder niet aan de start bij de eerste drie wedstrijden van het veldritseizoen. Hij ontbreekt in Geraardsbergen (Brico Cross) en bij de wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Waterloo en Iowa.

Van der Poel heeft in samenspraak met zijn team (Corendon-Circus) en de teamarts besloten om even een stapje terug te doen. Afgelopen weekeinde behaalde hij nog brons op het WK mountainbike in Lenzerheide.

,,Uiteraard wil ik crossen, maar ik besef dat rust noodzakelijk is”, liet Van der Poel weten. , ,Ik ben al sinds september 2017 haast non-stop actief. Bovendien komen er opnieuw acht drukke maanden aan. Een korte rustperiode is dus welkom.”

Van der Poel begint aan zijn veldritseizoen met de Berencross in Meulebeke op 6 oktober. Een dag later staat de Hotondcross in Ronse op het programma.