Badmintonner Caljouw vliegt eruit in Tokio

Badmintonner Mark Caljouw is op het Japans Open in Tokio gestrand in de tweede ronde. De Nederlands kampioen moest het in de strijd om een plek in de kwartfinales afleggen tegen Khosit Phetpradab uit Thailand: 14-21 18-21. Caljouw had een dag eerder de Taiwanees Wang Tzu Wei verrast (21-14 21-17).

Het mannendubbel Jelle Maas/Robin Tabeling bereikte wel de kwartfinale, ten koste van Mathias Boe en Carsten Mogensen uit Denemarken. Ze versloegen het als vijfde geplaatste duo in drie games: 14-21 21-17 21-12.