Chinees Wu leidt na eerste ronde KLM Open

Het KLM Open heeft na de eerste ronde een Chinese leider. De 33-jarige Ashun Wu had voor de eerste rondgang over achttien holes op golfbaan The Dutch in Spijk de minste slagen nodig. Hij noteerde zeven birdies en kwam uit op 64 slagen, zeven onder par.

De Engelsman Chris Wood, die in de vroege ochtend al was begonnen, voerde lang de ranglijst aan met 65 slagen (-6). Wu loste hem tegen het einde van de middag af. De Chinees is geen wereldtopper, al won hij al twee toernooien op de Europese Tour. Hij is de huidige nummer 344 op de wereldranglijst.

Een legertje golfers deelt de derde plaats achter Wu en Woods met 66 slagen (-5). Titelverdediger Romain Wattel zit daar niet bij. De Fransman noteerde 72 slagen (+1) en bevindt zich niet eens bij de eerste honderd.

Joost Luiten, tweevoudig winnaar, ontbreekt bij de deelnemers; hij herstelt van een polsoperatie. De Rotterdammer was wel aanwezig op The Dutch, onder meer om commentaar te geven.